Gençlere ‘Bulut Bilişim Kampı’ kariyer fırsatı

Türk Telekom'un gençlere yönelik başlattığı bulut bilişimi tüm yönleriyle keşfetme ve uzmanlaşma fırsatı sağlayan 'Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı'nın beşinci dönemi için başvurular başladı. Başvurular, 16 Eylül'e kadar devam edecek. Bu yıl ilk üçe girenlere toplamda 150 bin TL ödül verilecek. Kampa kabul edilen katılımcılar alanında uzman isimlerden çevrimiçi ve yüz yüze eğitim alma fırsatı bulacak. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, "Türkiye'de gençlerin yeni nesil teknolojilere büyük ilgi duyduğunu biliyoruz. Genç yeteneklere eğitim ve gelişim imkanları sunarak geleceğe hazır olmalarını sağlamak, onları şirketimize kazandırmak ve geleceği birlikte değere dönüştürmek başlıca önceliklerimizden biri. Şirket içinde potansiyel değerlerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak geleceği inşa edecek gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz" dedi.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILIYOR

Bulut bilişim alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan, 25 yaşını aşmayan ve staj yapmayan lisans 3. ve 4. sınıf öğrencisi gençler 16 Eylül'e kadar https://turktelekomgelisimussu. com/ adresi üzerinden kampa başvuru yapabilir.