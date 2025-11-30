Gençleri geleceğe iş’te hazırlıyor

Türk iş dünyasının önde gelen sorunlarından biri olan nitelikli işgücü sorununu çözmek için güçlü bir adım atan Rönesans Holding, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye'nin, 'Öğrenciler için İşletmelerde Güvenli ve Destekleyici Öğrenme Ortamları' programının ortağı oldu. UNICEF ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, işbirliğinin detayları paylaşıldı. Program kapsamında, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yazılım geliştirme, yiyecek ve içecek hizmetleri, endüstriyel bakım ve onarım, tesisat ve enerji sistemleriyle endüstriyel otomasyon teknolojileri gibi alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören 120 öğrenciye mesleki eğitim fırsatı sunulacak. Böylece öğrenciler, eğitim alanlarındaki güncel uygulamaları, ileri teknolojiyle öğrendikleri deneyimle mesleklerine hazırlanacak. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, bugüne kadar Rönesans Eğitim Vakfı aracılığıyla 14 binden fazla gence burs verdiklerini, Pusula Programı ile 1.900 yeni mezun gence kariyer fırsatı sunduklarını, fen ve teknik meslek liseleri kurduklarını ve farklı projelerle 390 binden fazla çocuğun eğitimine katkı sağladıklarını söyledi.

KATALİZÖR ETKİSİ

SÖZ konusu programla koordinatör ve rehber öğretmenlerle usta öğreticilerin teknik kapasiteleri güçlendirilecek, öğretim programları sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenecek. EBRD'nin paydaş olarak sürece sağladığı katkı işbirliğinin öne çıkan yönleri arasında yer alırken, bankanın Rönesans ile tesis ettiği sürdürülebilirlik bağlantılı finansman çerçevesi, programın, gençlerin beceri gelişimi ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik hedeflerle hizalanmasında katalizör etkisi oluşturuyor.