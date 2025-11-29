Gençlerin de güvenli limanı altın oldu

Yüzyıllar boyunca güvenli liman olarak görülen altın gençlerin de güvenini kazandı. Her zaman yeniliğin peşinde olan gençler, söz konusu yatırım olduğunda geleneksel fırsatları kovalıyor. Garanti Bankası'nın Türkiye Bilişim Vakfı ile Be Node platformunun işbirliğinde yaptığı 'Türkiye'de gençler için finansal teknolojinin rolü" araştırmasına göre, gençlerin yüzde 70'i altın, yüzde 30'u dövizde birikim yapıyor. Yeni nesil yatırım araçları arasında gösterilen kriptoya ilgi gençlerde yüzde 6 iken, hisse senedi talebi ise yüzde 3. Finansal kararlarda gençler anne-babalarına danışıyor, öneri ve söylemlerini dikkate alıyor.

4 KOLDAN HİZMET

Değişen gençlik dinamikleri ve beklentileri doğrultusunda bankacılık anlayışını yeniden şekillendirdiklerini belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bankanın gençlere yönelik yeni strateji geliştirdiğini anlattı. Kezik, bankanın 5 milyon genç müşterisine yönelik yaklaşımını finansal çözümlerin ötesine taşıyarak kariyer, sosyalleşme ve duygusal destek eksenlerinde dört koldan saracağını söyledi. Gençlerin bankacılığı soğuk bulduğunu, Kezik, bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları şöyle özetledi: "Mobil uygulamada, indirimli ürün fırsatları ve bütçe planlama rehberliği sunan yeni bir alan oluşturduk. Kart aidatı olmayan Bonus Genç ile gençler, market, e-ticaret ve giyim gibi kategorilerde aylık 1.000 TL'ye varan bonus faydası elde ediyor. Harcadıkça biriktir gibi mikro tasarruf çözümleri ve bu yıl devreye alınacak 'arkadaşla harcama bölüşme' özelliği ile nakit akışı yönetimi kolaylaştırıyoruz. Yeni Nesil Kariyer Okulu ile yapay zekâ, siber güvenlik ve girişimcilik gibi alanlarda gençlere ücretsiz çevrimiçi eğitimler sağlıyoruz. 'Kariyerime İlk Adım' programıyla bin gence sertifikalı eğitim verdik. Kültürel ve sosyal alanda ise SALT sergilerine ücretsiz erişim ve Zorlu PSM'de yüzde 25'e varan indirim sağladık."