Geri sayım başladı! Uzundere Barajı 2025’te su tutmaya başlayacak

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yapımı devam eden Uzundere Barajı, 2025 yılında su tutmaya başlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajın tamamlanmasıyla bölgedeki tarım ve su yönetimine büyük katkı sağlanacağını açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın inşaatında yüzde 70 oranında fiziki gerçekleşmenin sağlandığını belirtti. Balta, 2024 yılı sonunda baraj gövdesinin tamamlanarak 2025 yılı içerisinde su tutmaya başlayacağını ifade etti.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Balta, "Barajın temelden yüksekliği 65 metre olacak ve toplamda 426 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak. Şu ana kadar batardo imalatı, rölekasyon yolu tüneli ve enjeksiyon galerisi tamamlandı. 85 bin metreküplük gövde dolgusunun 61 bin metreküplük kısmı bitirildi" dedi.

Uzundere Barajı, tamamlandığında 1410 dekar tarım arazisine sulama suyu sağlayacak. Bu proje sayesinde yöre halkı modern sulama teknikleriyle tanışacak, sulama maliyetleri düşecek ve verimlilik artacak. Sulu tarıma geçişle birlikte çiftçiler farklı ürünler ekebilecek ve gelirlerini artırabilecek. Balta, "2024 yılı rakamlarına göre, Erzurumlu üreticiler yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak" diyerek barajın ekonomik faydalarına da dikkat çekti.