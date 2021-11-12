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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Getir dokuzuncu ülkesi ABD pazarına girdi

Getir dokuzuncu ülkesi ABD pazarına girdi
ALTI yıl önce hizmete başlayan Getir, yurtdışı büyümesine hız verdi. Ocakta İngiltere ile yurtdışına adım atan şirket, dün Amerika operasyonuna başladı ve ülke sayısını 9'a çıkardı. ABD'deki ilk durağı Şikago olan şirket, ülkedeki genişlemesine New York ve Boston ile devam edecek. Getir'in Kurucusu Nazım Salur, Amerika operasyonunun şirket için dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek "Hedefimiz hep global bir marka olmaktı. Aldığımız 1.1 milyar dolar yatırımla 7.7 milyar dolar değerlemeye ulaştık. Getir'de 47 ülkeden insan çalışıyor. Pandemide herkes evinden çalışırken beş kat büyüdük" dedi. Salur ayrıca N11'i satın alma süreçlerinin devam ettiğini anlattı.
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Getir dokuzuncu ülkesi ABD pazarına girdi
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