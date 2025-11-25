Gıda denetimlerine yaka kamerası zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde gıda zehirlenmelerine yönelik yaşananlara ilişkin denetimleri daha da artırdıklarını belirterek, "Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz. Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim gerçekleştirdik. Kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye 2.2 milyar lira idari para cezası uyguladık. Denetim etkinliğinin artırılması amacıyla, 2026'da yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz" dedi.

ATA TOHUMU SAYISI 49 OLDU

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesini sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Ata Tohumu Projesi hakkında, "Ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısı 49 oldu. Bunların 11'ini KOOP Market'lerde vatandaşlarımıza sunduk. 2026'da bu sayıyı 24 çeşit ve 1 milyon pakete ulaştıracağız" diye konuştu. Muhalefet milletvekilleri komisyon görüşmelerinde ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaristan'da şirket kurarak kuruma et satışı yaptığı iddialarını öne sürdü.

ESK İLE TİCARET YAPMIYOR

İddialara yanıt veren Yumaklı, "ESK'nın hesap iş ve işlemlerine baktığımızda bahsi geçen şirketle ESK'nın arasında doğrudan ya da dolaylı tek kuruşluk bir ticari faaliyetin olmadığı anlaşılmıştır. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş, bu şirketten alınan tek bir gram ürün yoktur. Muhalefetin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını öğrendik. Çok da memnun olduk. Bu konuda en ufak bir çekincemiz yok. Bu iddialar gündeme geldiğinde ellerini ovuşturanlar maalesef karkas ete 25 lira daha zam yaptılar" dedi.

İSTİLACI TÜRLERE KARŞI MERKEZ KURULUYOR

YUMAKLI, Akdeniz ülkeleri içinde en büyük ve donanımlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ni 2026'da Yalova'da faaliyete geçireceklerini belirterek, "Önümüzdeki yıl su ürünlerinde uluslararası standartlarda İstilacı/Yabancı Türler İzleme Merkezi'ni Antalya'da kuracağız. Ülkemizin ilk organize su ürünleri tarım bölgesini Adana'da kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Yumaklı, 2026'da kayısı, elma gibi dokuz üründe temel sigorta paketi uygulamasına başlayacaklarını kaydederek, "Güneş yanıklığı riskini narenciyede teminat kapsamına alacağız. Parsel Bazlı Verim Sigortası uygulamasını Tekirdağ'da başlatacağız" dedi.