Gıda kotası Irak’ta karaborsayı patlattı

Kalite ve fiyat dengesinde uzun yıllardır yatırım yapan Türk markaları 'Made in Türkiye' algısını da yukarı taşıyor. Irak'ta Türk ürünlerine konan kotadan dolayı karaborsa oluştu. DEİK Türkiye- Irak İş Konseyi Başkan Yardımcısı Emin Taha, "Irak'ta ekonominin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılıyor. Burada özellikle üretim odaklı bir çizgi oluşturulmaya çalışıyorlar. Ancak doğru planlama yapmadan atılan adımlar bazen zarar verebiliyor. Örneğin Türkiye'den aldıkları un, yumurta ve beyaz et gibi gıda ürünlerinin ithalatını yerli üreticiyi desteklemek için durdurdular. Bu durum içeride bir anda fiyatların katlamasına hatta bazı ürünlerde karaborsa oluşmasına yol açtı. Halk bundan rahatsız oldu ve büyük tepki gösterdi" diye konuştu.Bölgede savaşlara rağmen ticarete ara vermeyen ve her zaman Irak'ın yanında olan Türk iş dünyası, şimdi hedef yükseltti. Tekstilden mobilyaya, gıdadan turizme hemen her sektörde bölgede iş hacminin artması hedefleniyor. Bu kapsamda ihracat artırılırken mağazalaşma ve ülkeye yatırımlar da hızlanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye- Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı, ikinci gününde Basra'da devam etti.Basra'daki etkinliğin açılışında konuşan Bakan Bolat, Irak'a 20 milyar dolar ihracat yapıldığını belirterek, "Kısa ve orta vadede ilk hedef bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmak. Irak yıllarca savaşlarla mücadele etmiş, çok büyük zorluklar atlatmış bir ülke. Ancak Türk iş dünyası tehlikeye aldırış etmeden Irak halkının yanında oldu. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Irak'ın yanında yer aldık" dedi. Türkiye ve Basra'nın karşılıklı sunduğu lojistik avantajlara değinen Bolat, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin altına imza attığı Kalkınma Yolu Projesi'nin de orta vadede başarıyla tamamlanacağını anlattı.Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Ahmet Güleç ise Irak'ta yeniden yapılanma sürecinde 1 milyon konutun inşa edileceğini söyledi. "Yeni konut demek yeni mobilya demek" diyen Güleç, bölgenin sektörde ciddi bir heyecan yarattığını kaydetti. Güleç, "Mobilya sektörümüzün lider pazarı Irak. Geçen yıl Irak'a 500 milyon dolarlık mobilya sattık. Bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre yüzde 23 artışla 484.4 milyon dolara ulaştık. Yılı 500 milyon doların üzerinde kapatırız. 2027 yılına kadar sadece mobilya ihracatımızı ikiye katlayarak 1 milyar doların üzerine taşıyacağız" dedi. Bunun uzak ya da zor bir hedef olmadığını anlatan Güleç, şöyle devam etti: "Artan talep servis ihtiyacını artıracak. Bazı yan ürünler için buralarda atölyeler kurulur. Yani yatırıma da sıcak bakıyoruz. Ancak bunlar etap etap oluşacak."TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yıl yaklaşık 15 bin firmanın Irak'a ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Neredeyse her 10 ihracatçımızdan biri ticaret yapıyor. Bu yıl ocakkasım dönemindeki ihracatımız 11 milyar dolara yaklaştı. Irak, en çok ihracat yaptığımız dördüncü ülke konumunda" dedi. Sektörel anlamda bakıldığında hububat, kimya ve mobilyanın öne çıktığını aktaran Gültepe, ocak-ekim döneminde Irak'a, 1.8 milyar dolarlık hububat, 956 milyon dolarlık kimyevi madde, 923 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Kalkınma Yolu Projesi ile işbirliğinin güçleneceğini söyleyen Gültepe, "Avrupa'dan Körfez ülkelerine kesintisiz bir ticaret koridoru oluşacak. Birçok avantajı beraberinde getirecek" dedi.Kığılı CEO'su Hilal Suerdem, Irak'taki yeniden yapılanma sürecine dikkat çekerek, "Bizim Bağdat'ta mağazamız vardı. 5 yıllık hedeflerimiz kapsamında burada büyüyecektik. Ancak DEAŞ nedeniyle buradaki mağazayı kapatmak zorunda kaldık. Şimdi yeniden yapılanma sürecinde tekrar mağaza açmayı hedefliyoruz. Bağdat'ta üç yılda 3 mağaza açmayı planlıyoruz" diye konuştu.