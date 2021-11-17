Girişimciliğin nabzı ’5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde atacak

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Canary Kanser Erken Teşhis Merkezi Direktörü Prof. Dr. Utkan Demirci, 2018 JCI Türkiye Ulusal Başkanı ve 2019 JCI Dünya Başkan Yardımcısı Nihal Zoroğlu, Arizona Üniversitesi Girişimcilik Programı Yöneticisi & Washington Üniversitesi Medical School Bioilaç Girişimcilik Programı Direktörü Prof. Dr. Emre Toker ve Ace Games Kurucusu Hakan Baş'ın özel oturumlarda konuşacağı Zirve'de Sporcu & Melek Yatırımcı Sinan Güler katılımcılara ilham veren hikâyesini anlatacak.

'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin ilk panelinde 'Sanayiyi Dönüştürmek' konusu Sentez Medya Grup Başkanı & Para Dergisi Bilişim Yazarı Musa Savaş'ın moderatörlüğünde tartışılacak. Panelde IFS Türkiye CEO'su Engin Öztürk, SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran ve MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem görüşlerini paylaşacak.

Arya Yatırım Direktörü Özlem Eke Tümer'in moderatörlüğünü üstleneceği 'Girişimlerle Dönüşmek' panelinde ise Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve Migros Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bartın birer konuşma yapacak.

'Yatırımcıların Gözünden Yeni Fırsatlar' konulu paneli ise Para Dergisi Editörü Ürün Dirier yönetecek. Dirier'in sorularını DCP Ortağı Alper Karagöz, Angel Effect Yönetimi Kurulu Başkanı Gökhan Akar ve hiVC CEO'su Bora Şahinoğlu yanıtlayacak.

'Finteklerin Yarını' başlıklı panelin moderatörlüğünü ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucu Ortak Prof. Dr. Selim Yazıcı gerçekleştirecek. Panelde Figo Para Kurucu Ortağı ve TOBB Finansal Teknolojiler Meclisi Başkanı Koray Bahar, TÜBİTAK BİLGEM Blokzincir Araştırma Laboratuvarı Yöneticisi Taner Dursun, Birleşik Ödeme Hizmetleri Yönetici Ortağı İlker Sözdinler ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı ve iPara CEO'su Burhan Eliaçık görüşlerini paylaşacak.

Zirve'nin son panelinde ise Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Yeşil Dönüşüm' başlıklı panelde ise TÜBİTAK GİSDEG Grup Koordinatörü Elif Koşok, YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova, Teknopark İstanbul Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Duran ekonomide yeşil dönüşümün gerekliliğini anlatacak.

Zirve'yi, http://www.yeninesilgirisimcilik.com adresinden ve Para Dergisi'nin YouTube hesabından canlı izleyebilirsiniz.