Girişimlerde yeni moda risk analizi

Küresel ısınmadan, pandemiye kadar her alanda riskler her geçen gün daha da artıyor. Küresel sigorta brokeri Willis Towers Watson'ın (WTW) yayınladığı yeni verilere göre sigorta girişimleri (insurtech) arasında dünya çapında yapılan yatırım 2021 yılının ilk çeyreğinin sonunda 2.55 milyar dolarlık yeni bir 3 aylık rekor kırdı. Ardından 2021 yılı bittiğinde dünya çapında insurtech yatırımının 6.37 milyar dolar olduğunu gözlemledik. Insurtech'lerin yeni gözdesi ise risk değerlemesi alanı yani teknik anlamıyla 'aktüerya'.Bu alanda Türkiye'nin en önemli uzmanlarından biri olan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BRG Danışmanlık Genel Müdürü Genco Fas, "Hayat dışı sigortalar, hayat ve sağlık sigortasından daha fazla yatırım aldı. 1 milyar doların üzerinde değere sahip start-up'lar, yani global olarak 10 InsurTech var. Aktüerya da yeni öne çıkan alan. Aktüerya sigorta sektörünün kalbidir ve fiyatlamayı, segmentasyonu yapan, riskleri ölçen ve yeni ürünleri hayatımıza sokan ve özelde sigorta sektörünün genelde de finans dünyasının yararlandığı bilim dalı" dedi.Sağlık sigortasından tarıma ve hatta depreme kadar her alandaki fiyatlamayı ilgilendiren aktüeryada big data kullanımının da yaygınlaştığını belirten Fas, "Makine öğrenmesi, big data, destekli öğrenme yani kendi kendine öğrenme süreçleri üzerine çalışacak girişimciler eski tip aktüeryanın yerini alacaklar. Örneğin yapay zekânın trafikte kullanılması, otonom araçlar kasko hesaplarını tamamen değiştirecek, sağlık sektöründe kullanılması, kişiselleşmiş tedaviler sağlık sigortalarını değiştirecek" dedi.Dünyada sigorta şirketlerinin banka sahibi olduğunu Türkiye'de ise tersine bir sistem olduğunu belirten Fas, "Türkiye'de gerçekten kârlı sigorta şirketleri çoğunlukla bankaların iştirakleri. Fakat yine de Türkiye'de fikir aşamasında en büyük destekçi yine devlet. TÜBİTAK ve KOSGEB fikir aşamasında 985 girişime toplamda 8.6 milyon dolar devlet teşviği vermiş. KOBİ ve büyüme aşamalarında ise yatırımcılar 91 girişime 95 milyon dolar yatırım yaparken, TÜBİTAK ve KOSGEB bu aşamalardaki 983 girişime 24 milyon dolar devlet teşviği vermiş.