‘Gizemli kutu’ adıyla satış yapan siteye engel

Reklam Kurulu, "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğunu değerlendirerek, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına ve muhatapları hakkında adli tahkikat için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun, 14 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan satışların gündeme alındığı ifade edildi. Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

'Gizemli Kutu' nedir?

İçeriği önceden belli olmayan ve sürprizlerle dolu bir paket anlamına geliyor. Bu kutularda farklı türlerde ürünler yer alır ve alıcılar, kutuyu açana kadar içindekileri öğrenemiyor. Gizemli kutuların, daha çok çocukları hedef kitlesi olarak görülüyor.