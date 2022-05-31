GKN Kargo yılı 200 milyon TL yatırımla kapatacak

Dağıtım ve teslimat sektöründe yaptığı dijital yatırımların yanı sıra istihdama da katkı sağlayan GKN Kargo, son 1.5 yılda 150 milyon yatırım yaparak büyümesini sürdürdü. 2022 sonu itibarıyla yatırımlarının 200 milyon TL'ye ulaşacağını bildiren GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, 2022 hedefini günlük 1 milyon kargo teslimi olarak belirlediklerini söyledi. Yeni yapılan anlaşmalarla 79'a ulaşan acente sayısı ile Türkiye genelinde 64 ilde hizmet vermeye başlayan şirket, çalışan sayısını da önemli oranda artırdı. GKN Kargo'nun yılın ilk ayında yeni istihdam sayısı 780 kişi olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye lojistik sektörünün büyüklüğünün 541 milyar TL olduğunu söyleyen Gökhan Akyürek, "Gayri safi yurtiçi hasılamızın önemli bir bölümünü lojistik sektörü oluşturuyor. Bizler ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Mevcuttaki filomuza 120 araç daha katarak toplamda 350 araca ulaştık. Türkiye'nin her yerine GKN Kargo kalitesi ve hızını mutlaka ulaştıracağız" dedi.Bu yıl çalışan sayısını 3 bin kişiye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Akyürek, şunları kaydetti: '2022'nin ilk ayında 780 kişiyi daha ekibimize dahil ederek, bu yılki 3 bin kişiye istihdam sağlama hedefimize biraz daha yaklaştık. Sektördeki personel açığının farkındayız. GKN Kargo olarak halihazırda 84 acentemiz bulunuyor."