Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery, THY’nin dijital cüzdanı TKPAY’de yerini aldı

Türk Hava Yolları (THY), dijital ödeme teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatarak mobil uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan sistemini hayata geçirdi. Gloria Jean's Coffees ve Magnolia Bakery markalarını bünyesinde bulunduran Dinçerler Group, platformun ilk iş ortakları arasında yer alarak dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım attı.

Gloria Jean's Coffees, TKPAY Cüzdan içerisinde kahve kategorisinde yıl sonuna kadar tek münhasır iş ortağı olarak yer alarak bu dönüşümün önemli bir parçası oldu. Bu iş birliği kapsamında, yıl sonuna kadar TKPAY Cüzdan ile Gloria Jean's Coffees şubelerinde yapılan alışverişlerde misafirlere orta boy kahve ücretsiz olarak sunulacak.

Dinçerler Group'un bir diğer markası olan Magnolia Bakery de TKPAY ekosisteminde yerini aldı. TKPAY Cüzdan ile Magnolia Bakery mağazalarında yapılacak harcamalarda yüzde 10 cüzdana iade olacak. Böylece Dinçerler Group markaları hem Türkiye'de hem de global ölçekte dijital dönüşümün sunduğu yeni fırsatları misafir deneyimine entegre ederek, inovatif yaklaşımını bir adım öteye taşımış olacak.

"AYNI DİJİTAL EVRENDE YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Türk Hava Yolları gibi dünyada milyonlarca kişiye dokunan bir marka ile aynı dijital evrende yer almak bizim için büyük bir gurur. TKPAY, müşterilere hız, kolaylık ve kişiselleştirilmiş deneyim sunan bir dijital yaşam alanı. Gloria Jean's Coffees ve Magnolia Bakery markalarımızla biz de misafirlerimize her an daha yakın olmayı, dijitalleşmeyi onların deneyiminin doğal bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Bu iş birliği, Dinçerler Group markalarının inovasyon ve dijital uyum vizyonunu güçlendiren anlamlı bir adım oldu."

TKPAY Cüzdan, uçak bileti alımından günlük harcamalara kadar pek çok işlemin tek bir yerden yapılabildiği, kapsamlı bir ödeme ve ayrıcalık ekosistemi olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, karekod ile ödeme, 7/24 ücretsiz transfer, mil çevirimi ve avantajlı kur işlemleri gibi özelliklerden yararlanabiliyor.

