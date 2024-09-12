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Giriş Tarihi: 13.9.2024

Google’a yapay zeka soruşturması açıldı

Google’a yapay zeka soruşturması açıldı
AB gizlilik düzenleyicisi İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google'ın geliştirdiği yapay zeka modeli PaLM2 hakkında yasal bir soruşturma başlattı. Google'ın temel Yapay Zeka Modelini geliştirmeye yardımcı olmak için kullanmadan önce Avrupa Birliği kullanıcılarının kişisel verilerini yeterince koruyup korumadığına bakılıyor. DPC'den yapılan açıklamada, "Bu yasal soruşturma, AB/AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) akran düzenleyicileri ile birlikte çalışan DPC'nin, yapay zeka modellerinin ve sistemlerinin geliştirilmesinde AB/AEA veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesini düzenleme konusundaki daha geniş çabalarının bir parçasını oluşturmaktadır" denildi. Soruşturma, kişisel verilerin işlenmesi öncesinde gerekli değerlendirmelerin yapılıp yapılmadığını incelemeyi amaçlıyor. Komisyon, özellikle AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygun şekilde bir Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını araştırıyor. AB üye ülkelerindeki veri işleme süreçlerinde bireylerin haklarının korunup korunmadığına bakılıyor.
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Google’a yapay zeka soruşturması açıldı
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