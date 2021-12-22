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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Gübre fiyatlarında indirim başladı

Gübre fiyatlarında indirim başladı
DÖVİZ kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Eti Bakır'dan yapılan açıklamada, "21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL'den 11 bin 950 TL'ye, NP 20.20 gübresinde 9 bin 250 TL'den 8 bin 500 TL'ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9 bin 500 TL'den 8 bin 250 TL'ye indirilmiştir" denildi. İstanbul Gübre Sanayi'den (İGSAŞ) yapılan açıklamada da, kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16,5 olduğu, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.
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Gübre fiyatlarında indirim başladı
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