Gümrüklerde 9 ayda 74.8 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

TicaretBakanlığından edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle, ekonomide kayıt dışılık ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek girişimlerin bertaraf edilmesi amaçlanıyor.Bu doğrultuda iç piyasa dengesini korumak, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak girişimleri önlemek, ticaretin adil, yasal, rekabetçi, kesintisiz ve güvenli şekilde devamını sağlamak, temel öncelikler arasında yer alıyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, bu kapsamdaki operasyonlarına kesintisiz devam ediyor. Gümrüklerde kaçakçılığı önlemek amacıyla yılın 9 ayında 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 74 milyar 777 milyon 919 bin 962 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşanırken, ele geçirilen eşyaların değerinde yüzde 130 yükseliş görüldü.