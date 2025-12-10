Gümüş fiyatları için 6 farklı kurumdan tahmin

Gümüş fiyatları son günlerde hareketli bir grafik çizdi. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı öncesinde fiyatlar yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Gram gümüş fiyatları da yükselişe geçti.
GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ
Ons başına 61 doların üzerine kadar çıkan gümüş fiyatları gram tarafından 83,59 TL oldu. FED'in bu toplantıda yüzde 25 faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Öte yandan Jerome Powell'ın 2026 faiz oranları görünümüne ilişkin ipuçları için açıklamaları da yakından takip edilecek.
6 KURUMDAN GÜMÜŞ TAHMİNİ
UBS
Zürih merkezli bir İsviçre bankası UBS tahminlerine göre,2025 yılının son çeyreğinde 52 dolarlık ön görüyor. Banka, 2026'nın ilk üç çeyreğinde fiyatın 60.00 dolara yükseleceğini ifade ederken yıl sonu için beklentisi 57 dolar.
JP MORGAN
Gümüşün istikrarlı bir performans sergileyeceğini ifade eden JPMorgan Chase & Co 2025 sonunda 51 dolar olan fiyatın, 2026 boyunca kademeli olarak artarak 2027'nin ilk çeyreğinde 58.40 dolara ulaşacağını düşünüyor.
ANZ
Gümüşten dalgalı bir seyir bekleyen ANZ, 2026'nın ikinci çeyreğinde 61.54 dolar ile zirve yapacağını, ancak 2027 başında 52.50 dolara gerileyeceğini öngörüyor.
BANK OF AMERİCA
Bank of America Merrill Lynch, 2026'nın üçüncü çeyreğinde gümüşün 65.00 dolar ile tablodaki en yüksek seviyeyi göreceğini belirtiyor.
CITI
Citigroup 2026 başında, Macquarie Group ise 2026 ortasında fiyatların 60.00 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.