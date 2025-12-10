Gümüş fiyatları için 6 farklı kurumdan tahmin

Gümüş fiyatları son günlerde hareketli bir grafik çizdi. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı öncesinde fiyatlar yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Gram gümüş fiyatları da yükselişe geçti.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ

Ons başına 61 doların üzerine kadar çıkan gümüş fiyatları gram tarafından 83,59 TL oldu. FED'in bu toplantıda yüzde 25 faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Öte yandan Jerome Powell'ın 2026 faiz oranları görünümüne ilişkin ipuçları için açıklamaları da yakından takip edilecek.