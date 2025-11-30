Gümüş ve altın uçuşa geçti

2025 yılı değerli metaller piyasasında gümüş adeta sahnenin hâkimi oldu. Fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 71 artan gümüş, aynı dönemde yüzde 54 yükselen altını geçerek yatırımcıların en çok konuştuğu emtia hâline geldi. Arz sıkışıklığı, sanayide genişleyen kullanım alanları ve yeni yatırım dalgası, gümüşü son yılların en volatil ama en kazançlı araçlarından biri yaptı. Gümüş ise yüzde 6.1 yükselerek ons başına 56.78 dolar ile yeni bir rekor kırdı; aylık yükselişi ise yüzde 16.6'ya ulaştı. Spot altının ons fiyatı da dün gün içinde 13 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, TSİ 23:00 itibarıyla yüzde 1.3 artışla 4.210,94 dolara yükseldi. Altın haftayı yüzde 3.6 artışla kapatmaya hazırlanırken, ay genelinde yüzde 5.2'lik bir yükseliş ve art arda dördüncü aylık artışını kaydetmiş oldu.

ÜRETİM 10 YILDIR GERİLİYOR

Dünya gümüş üretimi bir süredir istikrarlı şekilde düşüyor. Özellikle Orta ve Güney Amerika'da maden kapanmaları, rezerv tükenmesi ve altyapı sorunları üretimi aşağı çekiyor. Uzmanlar, bu daralmanın küresel arzı uzun süre baskı altında tutacağını belirtiyor.

ALTINLA PARALEL AMA DAHA GÜÇLÜ BİR RALLİ

GÜMÜŞTEKİ güçlü seyir altının hareketiyle paralel ilerliyor ancak performans açısından çok daha önde. Altın bu yıl 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak güvenli liman talebiyle desteklenirken, gümüşün getirisi altını gölgede bıraktı. Uzmanlar, Fed'in beklenen faiz indiriminin her iki metalde de yükselişi desteklediğini, yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini belirtiyor.

FİYATLAR TARİHİ ZİRVELERDE

GÜMÜŞ ekim ortasında ons başına 54.47 dolar ile tarihî zirvesini gördü. Son 50 yılda yalnızca üç kez bu seviyelere yaklaşan gümüş, 2025'i rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor. Rekor sonrası kısa bir düzeltme yaşanmasına rağmen metal yeniden yükselişe geçti. Uzmanlar, bu kez arz krizi ve yatırım talebi nedeniyle yüksek fiyatların kalıcı olabileceği görüşünde.