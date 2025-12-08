Gümüşte zirve sonrası dalgalı seyir: Kar satışları etkili oluyor

Gün içinde yüzde 1,4'e kadar düşen gümüş, cuma günü görülen 59,3336 dolar/ons ile rekor seviyeye bir dolar mesafede kaldı. Geçtiğimiz hafta gümüş destekli borsa yatırım fonlarına yaklaşık 590 ton giriş oldu. Bu Temmuz'dan bu yana en yüksek haftalık giriş olarak kayda geçerken, yatırımcıların yükselişin süreceğine olan güvenini yansıttı.

Geçen hafta boyunca gümüşün 14 günlük göreli güç endeksi (RSI) 70 seviyesinin üzerinde dalgalandı. Bu eşik genellikle "aşırı alım" sinyali olarak değerlendirilirken, RSI pazartesi itibarıyla 68,5 seviyesinde ölçüldü.

Global X Management'ın Sidney ofisinden yatırım analisti Justin Lin, "Ralli şu anda biraz köpüklü görünüyor ve bireysel yatırımcıların momentumu takip etmeye başladığını gözlemliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Gümüş, yıl başından bu yana değerini iki kattan fazla artırarak, yaklaşık %60 yükselen altını geride bıraktı. Son haftalarda ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisiyle yükselişini sürdürdü. Faizsiz varlıklar olan değerli metaller için bu beklenti, destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Singapur saatiyle 11:11 itibarıyla gümüş yüzde 0,8'lik düşüşle 57,8853 dolar/ons seviyesinden işlem gördü.