Güney Kore’den Hızlı Tren Projesi’ne büyük ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankaraİstanbul arasında saatte 350 kilometre hızla seyahat edebilecek bir demiryolu projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, Güney Koreli mevkidaşı Park Sang-Woo ile süper hızlı tren konusunu konuştuklarını, kendisinin projeye büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı'na katılan Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi prestijli projeleri Koreli ortaklarla hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devamındaki 127 kilometrelik otoyolu beraberce yapalım istiyoruz. Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin, Kınalı-Malkara kesimi için Koreli DAELIM firmasıyla gerekli görüşmeler yapılıyor. Kore tarafından finansman sağlanması noktasında ciddi bir aşamaya gelindi" dedi. Uraloğlu, Güney Kore ile Türkiye arasındaki uçuşun 10-11 saat sürdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Şu anda karşılıklı haftalık 11 frekans uçuş var. Türk Hava Yolları bunu gerçekleştiriyor, Kore Havayolları ise 8 frekans gerçekleştiriyor. Seul'e 11 frekans olan uçak seferinin 21'e çıkarılması, yine Busan'a da 7 yeni frekans için görüşüyoruz."