Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 974 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 130 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 204 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 188 bin 348 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 553 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 216 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.