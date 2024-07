Hainlere en büyük cevap ülkeyi daha çok büyütmek

Türk milleti, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde püskürterek tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. İradesine sahip millet aynı zamanda, ekonomisini de savundu. İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla verdikleri mesajda, "Hainlere inat, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha hızlı büyüme ve güçlü Türkiye" için çalıcaklarına vurgu yaptı. Askeri veya sivil tüm darbelerin en temel amacının, kaynak, servet ve gelir transferi olduğu belirtilirken, hain darbe girişiminin zamanlamasına dikkat çekildi.MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "15 Temmuz'da hedef alınan, 2013 yılında IMF'ye olan borcunu ödeyen, 27 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden, finansal ve mali disiplinini sağlamlaştıran ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi. Darbe girişiminin ilk belirlemelere göre yaklaşık maliyeti 300 milyar lira oldu" dedi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, FETÖ ve işbirlikçilerinin hain girişimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek verdiklerinnin altını çizerek, "15 Temmuz 2016'dan bu yana toplam 110 OSB kuruldu. Organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi" dedi.Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüyen Türkiye, kesintisiz büyüme sürecini 15 çeyreğe taşıdı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıya, TL bazında 27.2 trilyon liraya, dolar azında ise 1 trilyon 158 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelir 13 bin 565 dolara ulaştı. Para politikasındaki normalleşme ile enflasyonla mücadelede kararlılığını ortaya koyan Türkiye, bir yandan üretim ve ihracattan da taviz vermeyerek, yüksek gelirlirli gelişmiş ülkeler ligine girmeyi hedefliyor. Dünya Bankası'nın son belirlediği eşik değerlere göre kişi başı geliri 13 bin 846 dolar olan ülkeler yüksek gelirli ülke kabul ediliyor. Bu yılın ilk çeyrek sonundaki kişi başı GSYH verisine göre bu sınıfa girebilmek için 281 dolarlık bir sınır kaldı.15 Temmuz ülkemiz için bir milat olmuş, aziz milletimiz vatan sevgisinin ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş ve darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Askeri veya sivil tüm darbelerin en temel amacı, kaynak, servet ve gelir transferidir. 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin koruduğu şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisidir. FETÖ terör örgütü ekonomik kapasiteyi tahrip ettiği kadar beşerî sermayeyi de zehirlemeye çalıştı. Milletimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ'nün bu hain darbe girişimini sonuçsuz bıraktığı gibi istiklal ve istikbalimizi hedef alan karanlık planlarını da bozmuştur. MÜSİAD milli iradenin yanındadır. Bundan sonra da duruşumuz, demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edecektir.Devletinin yanında olan güvenlik kuvvetlerimiz ve bu aziz vatan uğruna ülkesini canı pahasına koruyan milletimizin dünyaya örnek duruşu sayesinde geleceğimize uzanan eller kirli emellerine ulaşamadılar. Türk iş dünyasının "Dünyaya Açılan Penceresi" ve "Kuzey Yıldızı" olan DEİK olarak, misyonumuz olan "Ticari Diplomasi" faaliyetlerini hızla sürdürüyoruz. Üyelerimizden aldığımız güçle ülkeyi daha güzel bir geleceğe taşıma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 40 yıldır olduğu gibi DEİK olarak Türk özel sektörü adına üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonumuz gereği iş dünyamıza yeni ufuklar açan faaliyetlerimize devam edecek ve hepimizin ortak değeri ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."İş dünyası olarak biz şunu biliyoruz ki yeni 15 Temmuz kalkışmalarının ve bu ihanet şebekelerinin türemesine engel olacak başlıca unsur, ekonomide, ticarette, bilimde, teknolojide, sanayide, velhasıl her alanda ülkemizin tek başına ve daha da güçlü şekilde ayakta durma kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu yüzden her gencimizin mutlaka ülkesi için bir değer üretmesi, her bilim adamımızın ülkesi için bir icat ve teknoloji geliştirmesi, her emekçimizin alın teriyle kutsanmış nitelikli üretim yapması, her tüccarımızın ülkesi için yeni pazarlar fethetmesi, her siyasetçimizin milletimizi yükseltme şuuruyla çalışması gerekiyor.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimini ihracat ailesi olarak bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye olan bağlılığı ve milli iradenin üstünlüğü, hiçbir güç tarafından sarsılamayacaktır.Oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletin ve devletin daima yanındayız. Türkiye, hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir ki gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. Türk iş dünyası, her zaman milletin, devletin ve demokrasinin yanında olmaya devam edecek.Demokrasimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefiyle büyüyen ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayan kimya sektörü olarak yeni rekorlar kırmak için ilerliyoruz. Ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz.Aziz milletimiz, kendi iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiş, demokrasisine canı pahasına sahip çıkmıştır. Millet ve devletin omuz omuza vererek yazdığı 15 Temmuz destanı, dünyanın tüm milletlerine de örnek olmuştur. Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız.FETÖ ve işbirlikçilerinin hain girişimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 56 şehrimizde, 29'u Tarıma Dayalı ihtisas OSB, 81'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. Organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi.15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır. Ülkemizin huzur ve refahını tehdit eden her türlü hain girişimin karşısında, milletimizle birlikte tek yürek olarak duracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.Milletimiz, 8 yıl önce tüm dünyaya demokrasiyi savunma iradesini gösterdi. Birlik ve beraberlik içinde oldukça aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Milletçe birbirimize kenetlenerek muasır medeniyetler seviyesine çıkacağımıza inancımız tamdır. Daha çağdaş ve güçlü Türkiye'yi yaratacağız.