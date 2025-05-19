Hakkâri’ye kayak merkezi geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin şehir seçiminde; nüfus yoğunluğu, turizm potansiyeli ve bölgesel çeşitliliğin temel kriterler olduğunu belirtti. Ersoy, bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehirde binden fazla mekânda düzenlenecek 6 bin 800'ü aşkın etkinlikte yaklaşık 45 bin sanatçının halkla buluşacağını belirtti. İklim değişikliğine bağlı olarak kayak turizmi alanında yeni destinasyonların önem kazandığını vurgulayan Bakan Ersoy, Hakkâri'nin uzun süren kar sezonu sayesinde önemli bir avantaj sunduğunu ve bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Ersoy, yabancı turist başına gelirin 83 dolardan geçen yıl 108 dolara ulaştığını, bu yıl ise hedefin 117 dolar olduğunu aktardı.Bakan Ersoy, Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çekti. Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi. Ersoy, "Türkiye'ye gelen turiste bir kod verilecek. O kod üzerinden Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek" dedi. 2019'dan bu yana ücretsiz hizmet veren halk plajlarının sayısının 17'ye ulaştığını belirten Bakan Ersoy, iki yeni ücretsiz halk plajının daha hizmete açılacağını duyurdu.Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu da belirtirken, Hindistan- Pakistan arasındaki gerilimin Türkiye turizmine olası etkileri konusunda ise şimdilik endişe verici bir gelişme olmadığını söyledi.