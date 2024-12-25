Haksız Fiyat Artışı uygulamasını indirin

Asgari ücrete yapılan her artışta özellikle temel gıda ürünlerine fahiş fiyat uygulayan fırsatçılar, çalışanların ücret zammına daha cebe girmeden el koyuyor. Tüketicileri bu duruma karşı uyaran uzmanlar, fahiş fiyat yapanların bakanlığa bildirilmesi tavsiyesinde bulundu. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Asgari ücretin arttığı günün ertesi günü fiyatlara katlamalı olarak bunu yansıtıyorlar. Biz asgari ücrette artış değil, satın aldığımız temel gıda ürünlerinde vurgun denilecek şekilde yapılan zamlarla vatandaşı soymalarını istemiyoruz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları bu durumları ivedilikle Ticaret Bakanlığı ekiplerine bildirmeli" dedi.

BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ YAPALIM

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise, tüketicilere fiyat etiketlerine dikkat etmeleri çağrısında bulunarak, "Haksız Fiyat Artışı (HFA) uygulamasını cep telefonlarına indirebilirler, fahiş fiyata ilişkin o etiketin fotoğrafını uygulama üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikâyet edebilirler" diye konuştu.