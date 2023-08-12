Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor
Giriş Tarihi: 12.8.2023 10:02

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor.

AA
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor

Yapımına Haziran 2019'da başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 65'i geçti, yaklaşık 80 kilometrelik ray serildi. Çift hatlı projede 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunuyor.

Projenin Edirne kent merkezindeki çalışmaları kapsamında ekipler, viyadük inşasını sürdürüyor.

Tunca Nehri'nin kenarına yapılan 680 metre uzunluğundaki viyadüğün gelecek aylarda tamamlanması planlanıyor.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük trenleri için de 8 saatten 3,5 saate inecek.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA