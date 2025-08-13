Halkbank’tan girişimciler için hızlandırılmış program

Halkbank'ın, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle hayata geçirdiği "HUBrica Hızlandırma Programı" başladı. Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, girişimcilere, finansman sağlamanın ötesine geçerek nitelikli mentörlük, kapsamlı eğitimler ve uluslararası iş ağlarına erişim fırsatı sunmayı amaçladıklarını belirtti. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attilla Dikbaş da programı, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine uzun soluklu katkılar sunacak güçlü bir model olarak değerlendirdiklerine işaret etti.