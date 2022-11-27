Hamsi fiyatı ne kadar oldu?

Doğu Karadeniz'de bir süredir tezgahlarda yer almayan hamsi, bugünlerde Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını yeniden süsledi.

Balık satış pazarında yerli ve taze hamsinin kilogramı 30-35 liradan alıcı bulurken, tirsi 50, alabalık 60, mezgit 50-75, palamut 60-70, sargan 75, çinekop ise 100 liradan satılıyor.

Balıkçı Turgay Memiş, Karadeniz halkının hamsiyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Hamsi şu an Sinop, Zonguldak tarafından biraz ince, orta yollu geliyor. Biraz ince olduğu için de millet çekimser kalıyor. Olanı bu ama başka yok. Kilosu da 30-35 liradan satılıyor. Alım gücü normal. 3 kilosu 100 lira civarında. Vatandaş için ideal bir fiyat. Şu an da en fazla talep zaten hamsiye" diye konuştu.

"PALAMUT AZALDIKÇA HAMSİ BOLLAŞMAYA BAŞLADI"

Balıkçı Gökmen Aydın da hamsinin yavaş yavaş bollaştığını belirterek, "Palamut azaldıkça hamsi bollaşmaya başladı. Hamsi yeterince iri değil, orta boy. Buna da şükrediyoruz. Millet hamsi arıyordu, yavaş yavaş çıkmaya başladı. İnşallah bollaşır, vatandaş da yer." dedi.

Hamsi fiyatlarının normal olduğunu ifade eden Aydın, "Bu günler hamsi yeme zamanları. İnşallah hamsi yavaş yavaş irileşir ve vatandaş da yer." diye konuştu.

Kadir Pınar da hamsilerin boyutundan memnun olmadıklarını kaydederek, "Bir 10-15 gün daha yasaklasalar bu hamsiyi, çok daha randımanlı, kaliteli hamsi çıkacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.