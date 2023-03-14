Hasar ödemelerı hızla yapılıyor

Deprem 11 ile büyük hasar verdi ve yaralar sarılmaya başlandı. Bir yandan bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için adımlar atılırken bir yandan da hasar ödemeleri hızla yapılıyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ışığında deprem öncesi sigortalı olan vatandaşların toplamda 22 milyar TL'yi aşan bir tutarda ödeme alacağı kesinleşti. Bu rakamın içinde şu ana kadarki 3 milyar TL'yi geçen DASK hasar ödemeleri ve diğer branşlardaki 20 milyar TL'lik öngörü var.Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) 3 milyar 351 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Kuruma ulaşan hasar ihbar sayısı 362 bin 646 oldu. DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362 bin 646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 351 milyon TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz."Bu rakam dışında oluşan diğer hasarlarla birlikte sigortalı olanların ödemeleri hızlı bir şekilde ödeniyor ve toplam bütçe rakamı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye'yi sarsan depremler sonrası sigorta ödemelerine ilişkin, "İlk hesaplarımıza göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar TL'nin üzerinde hasar ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.Konut sigortalarında yüzde 21, kaskoda ise yüzde 17 oranında sigortalılık oranlarının bulunduğunu ifade eden Benli, "Deprem bölgesinde araçların çoğu pert. Kasko üzerinden 1 milyar TL civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.Depremzedelerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimleri hakkında da konuşan Atilla Benli, şu yanıtı verdi: "Deprem bölgesinde 25 milyar lira civarında toplam fon büyüklüğü var. Bölgede yaklaşık 1.5 milyon BES'li bulunuyor. Türkiye Hayat Emeklilik'in 7-7.5 milyar liralık BES sözleşmelileri var. Bunlar içerisinde vefat edenlerin varislerine ödeme yapılması için ulaşıyoruz. Eğer kendisi özel bir ödeme istiyorsa onları da mevcut süremize bakmadan hızlı şekilde ödüyoruz. Henüz bu anlamda çok büyük talep yok. Çıkmak isteyip süreye takılan kimse olmadı ama bundan sonrası için gelen olursa sektör olarak kararımız mümkün olduğunca sürelere takılmadan ödemek yönünde."Benli, salgın, sel, deprem gibi afetlerden sektörün alnının akıyla çıktığını anlatarak, bundan sonra olabilecek başka büyük depremlere de hazır olduklarını aktardı. Depremlerin ardından deprem sigortalarına ilginin 3-4 kat arttığını vurgulayan Benli, bu anlamda sigortalılık oranının çok hızlı yükseldiğini söyledi. Benli, işletmelerin DASK kapsamında olmadığına işaret ederek, işletmelerin hayatına kaldığı yerden devam edebilmesi, aynı zamanda Türk ekonomisine de etkisinin reasürans sistemi içerisinde dünyaya yayılarak afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi için poliçe kapsamının önemini vurguladı.DOĞALAfet Sigortaları Kurumu (DASK) istatistiklerine göre zorunlu deprem sigortası yaptıran binaların yüzde 25'i 1976-1999 yılları arasında inşa edildi. 2000 ve 2006 yılları arasında inşa edilen binaların oranı yüzde 16 iken yüzde 43.5'i 2007-2019 yılları arasında yapıldı. DASK istatistiklerinde 1975 ve öncesi binaların oranı yüzde 4 ile en düşük sırada bulunuyor. Toplam kat sayısına göre sigorta üretiminde en yüksek oran yüzde 42 ile 1-3 kat arası, yüzde 41.4 ile 4-7 kat arası binalarda bulunuyor. Prim üretiminde de 4 ila 7 kat arasındaki binalar 1.4 milyar lirayla ilk sırada bulunuyor. Zorunlu deprem sigortası istatistiklerinde bina metrekarelerine göre sigorta oranları, Türkiye'de tercih edilen ev büyüklüklerini de ortaya koyuyor. Zorunlu deprem sigortası yaptıran binalarda 76 metrekare ve üstü oran yüzde 70 civarı. 75 metrekare altı binaların oranı ise yüzde 29.1 oranında bulunuyor.