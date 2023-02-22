Hasar tespit çalışmaları nasıl yapılıyor? Bakanlık video ile paylaştı

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI LİTERATÜRDE DE YER ALAN GÖZLEMSEL İNCELEMELERE DAYALI"

Bilgilendirme videosunda "Hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir. Binalar hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hasar tespitleri nasıl yapılıyor? Bakanlık bu görüntülerle cevapladı | Video