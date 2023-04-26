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Giriş Tarihi: 26.4.2023 16:26 Son Güncelleme: 26.4.2023 16:49

Samsun Şehir Hastanesi'nin yol sorununu Bakan Muş çözdü

Samsun Şehir Hastanesi'nin yılan hikayesine dönen yol sorununu, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş çözdü. Bakan Muş'un girişimleri ile yol için 170 milyon TL ödenek verildi.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun Şehir Hastanesi’nin yol sorununu Bakan Muş çözdü

Samsun Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, hastanenin yol sorununa da, el attığı öğrenildi. Bakan Muş'un hastanenin yol meselesine kökten çözüm bulmak için Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçtiği gündeme geldi. Bakan Muş'un Cumhurbaşkanlığı nezdinde yaptığı temaslar sonrası ise Samsun Şehir Hastanesi'nin adeta yılan hikayesine dönen yol sorununa, neşter vurulduğu bildirildi. Bakan Muş'un Cumhurbaşkanlığı üzerinden yaptığı girişimlerin ardından, hastane yolunun yapımı için toplam 170 milyon TL ödeneğin yatırım bütçesine konulduğu kaydedildi.

3 HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK

Samsun Şehir Hastanesi yolunun yapımı için yatırım bütçesine konulan dev kaynağın ardından, yol yapım çalışmalarının 3 hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

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Samsun Şehir Hastanesi'nin yol sorununu Bakan Muş çözdü
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