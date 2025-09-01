Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda 1'inci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. İlk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildi" dedi. Dün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete alındığını belirten Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ardından Hatay Havalimanı'nın uçuşlara tekrar açıldığını ifade etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık" dedi.

HAFTALIK SEFER SAYISI ARTTI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını belirterek, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2.5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.