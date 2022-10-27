Hava yoluyla dış ticaret işlemlerinde kolaylık

İHRACATTA KAĞITSIZ GÜMRÜK PROJESİ

Modernizasyon çalışmaları süren gümrük müdürlükleriyle güvenli ticaret, işlem sürelerinin kısaltılması, kaçakçılığın önlenmesi gibi konularda iyileşme sağlanarak gümrük hizmetlerinde sürecin daha etkin bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Türkgözü, Gürbulak ve Pazarkule gümrük kapıları ile Erzurum Gümrük Müdürlüğünün inşaat çalışmaları devam ediyor. Bunlardan Gürbulak Gümrük Kapısı dışındakilerde inşaat çalışmalarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

2021 yılında işlem yapılan toplam gümrük beyanname sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 12 milyon 659 bin 526'ya yükseldi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracat ve ithalat yapan toplam firma sayısı 126 bin 557 oldu.

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi ile ihracat sürecinin hızlandırılarak maliyetlerin düşürülmesi ve arşiv maliyetlerinin ortadan kaldırılması bekleniyor. Proje, tüm gümrük müdürlüklerinde uygulanırken kağıtsız gümrük idareleri hedefi doğrultusunda antrepo beyanname eklerinin de kağıtsız ve e-imzalı olarak tüm gümrük müdürlüklerinde işlem görmesi sağlandı.