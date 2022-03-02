Havacılığa Tokat’a altın gibi yatırım! Bakan Karaismailoğlu’ndan ’Havacılıkta altın devir’ vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen yeni Tokat Havalimanı projesinde açılış öncesi son dokunuşlar yapılırken Cumhurbaşkanı tarafından açılacak dev projede heyecanlı bekleyiş sürüyor.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞEHRİ 2 KEZ ZİYARET ETMİŞTİ
Daha önce Tokat'a iki ziyaret gerçekleştiren ve yeni Tokat Havalimanı çalışmalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, artık Tokat Yeni Havalimanının açılışa hazırlandığını müjdeledi. İktidara geldiklerinde 26 olan havalimanı sayısını, Tokat Yeni Havalimanı ile birlikte 57'ye yükseltmiş olacaklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, havacılıkta aldın devir vurgusu yaptı.
TOKAT'IN GÖZBEBEĞİ PROJEYE SON DOKUNUŞ
900 adımda 900 yıllık tarihin sembolü, tarımda ülkenin başkenti olma adına önemli hamlelerin adresi olan Tokat'ta şehrin gözbebeği proje kalkınma seferberliğinin de önemli bir adımı olarak görülüyor. Bakan Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nda son dokunuşların yapıldığını belirterek, açılışa sayılı günler kaldığını kaydetti.
YILLIK 2 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ
Tokat Yeni Havalimanı'nın 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, yıllık yolcu kapasitesinin ise 2 milyon olduğuna vurgu yaptı. Teknik blok ve kulenin 2 bin 300 metrekare olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Apron; 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli. Pistin uzunluğu da 2 bin 700 metre" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK
Öte yandan açılacağı tarih resmi olarak netlik kazanmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat'a uçakla yapacağı ilk uçuşla açılması planlanan havalimanı için öngörülen tarihin 25 Mart olacağı öngörülüyor. Son teknolojiyle donatılan yeni Tokat Havalimanında geçtiğimiz hafta uçuş seferleriyle ilgili ilk deneme anonsu yapılmıştı.