Havacılığa Tokat’a altın gibi yatırım! Bakan Karaismailoğlu’ndan ’Havacılıkta altın devir’ vurgusu

YILLIK 2 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

Tokat Yeni Havalimanı'nın 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, yıllık yolcu kapasitesinin ise 2 milyon olduğuna vurgu yaptı. Teknik blok ve kulenin 2 bin 300 metrekare olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Apron; 5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli. Pistin uzunluğu da 2 bin 700 metre" dedi.