Havada kâr 10 milyar dolara yaklaşacak

HAVAYOLU endüstrisinin çatı kuruluşu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA), 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi İstanbul'da başladı. Etkinlik kapsamında IATA'nın 2023 öngörüleri de paylaşıldı. Küresel havayollarının bu yıl 9.8 milyar dolar kâr elde edeceği açıklandı. Bu kârlılığın ana sebeplerinden biri ise Kuzey Amerika ve Avrupa'da uçuşlardaki bilet fiyatlarındaki sert artış. 300'den fazla üye havayolu şirketinin katılımı ile İstanbul'da gerçekleşen zirvede konuşan IATA Genel Direktörü Willie Walsh, "Pandemi yılları geride kaldı ve sınırlar normal şekilde açık. Ancak marjlar hâlâ çok hassas" dedi. Yapılan değerlendirmelere göre, ortalama uçak yolculuğu için havayollarının elindeki miktar New York'ta bir metro bileti bile almıyor. Walsh, bu düzeyde bir kârlılığın sürdürülebilir olmadığını belirtti ve 2020'deki sektörün yolcu başına 76 dolar kaybettiğini hatırlattı. Sektörün diğer istatistikleri ise oldukça iyi durumda. Havayolları bu yıl 4.35 milyar yolcu ile 2019 rekoruna yakın uçacak. Ancak kaybedilen rakamları yerine koymak biraz daha zaman alacak. Pandemide, ülkeler 2020'de sokağa çıkma yasağı uyguladığında ve sınırları kapattığında 137 milyar dolarlık bir kayıp olmuştu. IATA, zirvede havacılığın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için beş kritik eyleme imza atacağını da açıkladı. Bir dizi yol haritası açıklayan IATA'nın bu yol haritalarında uçak teknolojisi, enerji altyapısı, operasyonlar, finans ve politika konularını var.