Havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı İstanbul nüfusunu solladı

7 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 134,9 MİLYONA YAKLAŞTI

Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 552 bin 757 dış hatlarda ise 512 bin 192 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 387 bin 280 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 6 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 56 milyon 575 bin 705, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 291 bin 128 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 134 milyon 949 bin 751 yolcuya hizmet verildi. Türkiye genelindeki havalimanlarımız her ay ortalama 19,2 milyon yolcuyu ağırladı. Böylece havayolu ile seyahat eden aylık ortalama yolcu sayısı megakent İstanbul'un nüfusunu geride bıraktı. 2025 yılı temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,6 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 516 bin 499 ton, dış hatlarda 2 milyon 318 bin 136 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 834 bin 635 tona ulaştığını da bildirdi.