HAVELSAN’ın İHA’ları deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor

HAVELSAN'ın teknik personel, cihazları ve sahip olduğu teknolojiyle arama kurtarma ekiplerine yardımcı olduğunu belirten Mantar, "Devlet kurumlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Burada HAVELSAN'ın yaptığı başlıca şu, insansız hava araçları Baha ve Poyraz'la arama kurtarma çalışmalarına büyük destek verildi. Dikey iniş kalkış yapan Baha ve Poyraz insansız hava araçlarımız havada görüntü alarak yerdeki istasyonlara, komuta kontrol merkezlerine verileri gerçek zamanlı iletip onların daha iyi şekilde yönlendirilmesini sağladı" diye konuştu.

Mantar, gece görüş kamerasına sahip Baha ve Poyraz'ın, termal kameralarıyla canlı tespiti yapıp komuta kontrol merkezlerine bilgi aktardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlar bulut altı sistemler olduğu için, her alana iniş çıkış yaptıkları için arama kurtarma faaliyetlerine ciddi katkı yaptı. HAVELSAN olarak tüm devlet kurumlarının yanındayız. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, AFAD bizlere bu bilgiyi verdikten sonra biz sahada faaliyet göstermeye başladık. Gönüllüler tarafından orada kurulmuş 100'ün üzerinde çadırımız var. Yine çalışanlarımız tarafından toplanan 3 milyon lirayı geçen parayı ilgili devlet kurumuna verdik. HAVELSAN olarak konut projelerine destek vereceğiz ama henüz miktarını belirlemedik onunla ilgili çalışmalar sürüyor. Ekiplerimiz hala Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da faaliyetlerine devam ediyor" ifadesini kullandı.