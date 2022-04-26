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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Hayat sigortası aldatmacası

Hayat sigortası aldatmacası

Sosyal medya ve web sitelerinde dün yayınlanan bazı haberlerde bankalardan kredi çekilirken yapılan hayat sigortası primlerini e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak geri alabilme imkânı olduğu iddia edildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) e-başvuru sisteminde böyle bir özelliğin olmadığını açıkladı. SEDDK'den yapılan açıklamada, "Son dönemde çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi hakkında bir takım yanlış bilgiler verilerek, vatandaşları yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu görülmektedir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi, yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların kurumumuzca hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen kurulmuştur" denildi. E-başvuru sisteminin sigortalının şirketlere yönelik cayma, iptal, ayrılma gibi taleplerinin yerine getirildiği bir talep yönetim sistemi olmadığı belirtilen açıklamada, "İlgili şirkete yapılan başvuru sonrasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların değerlendirildiği bir platformdur. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun özel hukuk kurallarına tabi olarak kurulan poliçe/ sözleşmelere ilişkin cayma, iptal, ayrılma vb. işlemlerin gerçekleştirilmesine aracılık etmek gibi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu itibarla, E-başvuru sistemine başvuru yapılmadan önce, ilgili şirkete sigortalı/katılımcı tarafından talebin iletilmiş olması ve bu talep sonrasında taraflar arasında bir uyuşmazlığın doğmuş olması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

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Hayat sigortası aldatmacası
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