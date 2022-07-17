Hayvan derilerini işleyip tablo, çanta ve takıya dönüştürüyorlar

"DESEN YOĞUNSA BİR ESERİN TAMAMLANMASI 2-3 AY SÜRÜYOR"

El sanatları öğretmeni Deniz Şenol, AA muhabirine, eserleri hazırlarken belirledikleri temalar üzerinden çalışma yaptıklarını söyledi.

Şenol, bu yılın temasının, UNESCO tarafından vefatının 600'üncü senesi dolayısıyla anma ve kutlama yıl dönümü programlarına alınan Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi olduğunu aktardı.

Süleyman Çelebi temalı eserler yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Şenol, üretim aşamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Öncelikle deri seçimi yapıyoruz. Çoğunlukla büyükbaş hayvan derilerini kullanıyoruz. Deri üzerindeki desenleri çalışmakla esere başlıyoruz. Bu işlemler için çekiç ve kraft adlı aletimiz var. Desenin daha iyi çıkması için altta sert bir zeminin olması lazım. Bitirdikten sonra boyama için arkadaşıma veriyorum. Desen yoğunsa bir eserin tamamlanması 2-3 ay sürüyor. Alt zeminde sığır derisini kullanıyorum, 3 milimetre olduğu zaman da manda derisi kullanıyorum. Orta kısımlarda da davul derisi kullanıyorum, o da genellikle küçükbaş hayvan derisi oluyor."