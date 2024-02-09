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Giriş Tarihi: 9.2.2024 10:35 Son Güncelleme: 9.2.2024 10:35

Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalışla 16 milyon 583 bine, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 6,9 düşüşle 52 milyon 363 bine geriledi.

AA
Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bine düştü. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 2,6 azalışla 16 milyon 421 bin, manda sayısı da yüzde 5,9 gerileyerek 161 bin 749 oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 5,9 düşerek 42 milyon 60 bin, keçi sayısı ise yüzde 11 gerileyerek 10 milyon 303 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ ARTTI, BAL ÜRETİMİ AZALDI

Bal üretimi 2023 itibarıyla yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı geçen sene, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 azalışla 5 bin 360 adet olarak kayıtlara geçti. Yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,1 artarak 78 ton oldu.

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Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı
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