Hazine tahviline 5 kat talep

Para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, kredi notunda 12 yıl sonra gerçekleşen artırım ve seçim sonrasına yönelik artan güven, Türk varlıklarına yabancı ilgisini artırmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tarihin en yüksek tutarlı euro cinsi tahvil ihracında talep rekoru kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın euro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar euro oldu.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi. Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu meblağ Bakanlık hesaplarına 21 Mart'ta girecek. 21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5.875, getiri oranı yüzde 6.125 oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5.2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu. Öte yandan, Şubat 2023'te 170.6 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 153.8 milyar liraya indi. Faiz dışı açık ise 136.4 milyar liradan 98.9 milyara düştü. Şubatta bütçe gelirleri yüzde 145 artarak 536.1 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 77.2 artarak 689.9 milyar lira oldu. İki aylık bütçe açığı ise 304.5 milyar liraya çıktı.TAHVİL ihracına ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı euro ihracımızı başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk euro tahvilimizin spreadi 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk euro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" dedi.