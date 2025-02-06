Hazır beton ve çimento firmalarına 54 milyon TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin hızla toparlanmasını sağlamak amacıyla yoğunlaşan inşaat çalışmaları kapsamında hazır beton ve çimento firmalarının "fahiş fiyat" yönünden denetlendiğini, bu kapsamda 39 firmaya toplam 54 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi. Bakan Bolat, deprem sonrası 81 ildeki ticaret il müdürlüğüne verilen talimatla acil ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik perakende satış yerlerinde "fahiş fiyat" denetimlerinin yoğun şekilde yapıldığını kaydetti. Ticaret Bakanı Bolat, "Deprem nedeniyle oluşan fiyat manipülasyonlarına karşı ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla 5 bin 100 firma ve 23 bin ürün denetlendi. Deprem sonrası acil ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fiyatlarda fahiş artış yaptığı tespit edilen 331 firmaya toplam 78 milyon 846 bin 689 lira para cezası kesildi" değerlendirmesinde bulundu.