Hazır giyimde KOBİ’lerin sesi olacağız

İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Karaca, nisandaki seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı. Özkan Karaca'nın listesinde Aydın Erten
, Ayşe Kayran
, Bülent Bilgin
, Deniz Şenoğlu
, Maruf Canlıoğlu, Mustafa Yaran, Mustafa Alagöz, Muammer Öner Kendir, Mustafa Çarşıbaşı, Necati Çuhadar, Nüket Dokuz, Özcan Özdabakoğlu, Özkan Baş, Serdar Bekmezci, Süleyman Kaya, Timur Bozdemir ve Yavuz Karaca yer alıyor. Karaca ve yönetiminin seçim manifestosu, 'Daha çok üretim, daha çok ihracatçı, daha çok ihracat' olarak belirlendi. Özkan Karaca, yeni dönem hedeflerinde KOBİ'lerin odak noktasında olduğunu söyledi. Karaca, "Küçük üreticilerin ve ihracatçı KOBİ'lerin sesi olacağız. Ülkemizde ticaret yapanların yüzde 98.3'ünü, toplam istihdamın yüzde 67'sini ve toplam ihracatımızın yüzde 47'sini KOBİ'ler yapıyor. Depodan yüklemeye kadar verimini artırıp fire oranlarını düşürmelerini sağlayacağız. Kişisel gelişimde firmalar ile anlaşma yapacağız" dedi.