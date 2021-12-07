Hazır giyimin devleri geliyor

İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB), dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri yapmayı planladığı İstanbul
'da, ilk kez düzenleyeceği 'Istanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı
'yla (IFCO) Türk hazır giyim firmalarını 4 kıtadan binlerce küresel alıcı ile buluşturacak. 9-11 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar için AB
, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından nitelikli alıcıları buluşturacak. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Önümüzdeki yıl için hedegimiz 23 milyar dolarlık ihracata ulaşmak" dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Türkiye'nin tasarımın da ülkesi olduğunu söyledi.