Hazır giyimin devleri İstanbul’a geliyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TGSD) bu yıl 15'incisini düzenleyeceği İstanbul Hazır Giyim Konferansı, küresel modaya yön veren isimlerle dünyanın önde gelen markalarının temsilcilerini İstanbul'da buluşturacak. TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, bu yıl 'Green Revolution- Yeşil Devrim" temasıyla 5-6 Ekim'de düzenlenecek konferansla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin kaynak kullanımını en aza indirecek döngüsel sistemleri de birlikte kurmak zorunda olduklarını belirten TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Buraya kadar 'partner entegre sistem' ile geldik. Artık Çin'de olduğu gibi 'full entegre' sisteme geçmemiz gerekiyor. 'Full entegre' sisteme geçiş yeni yatırımı, büyümeyi ve şirketlerin birleşmelerini zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç şirket evliliklerinin hızlandığı bir dönem olacak" dedi. Sanem Dikmen ise, "Hazır giyim sektöründeki büyük değişim ve dönüşümde bize avantaj sağlayabilecek tüm başlıkları mercek altına alacağız" dedi.