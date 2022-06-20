Haziranda başvuran hem aylığı hem ikramiyeyi zamlı alacak

Emeklilik dilekçesi verecek milyonlarca kişi de temmuz zammını bekliyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziranda başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını temmuzda, temmuzda başvuran da ağustostan geçerli olmak üzere alıyor. Haziranda başvuran bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlıyor. Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuzda aylık alacağı için bayram ikramiyesini de alıyor.Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca çalışanın, emeklinin geliri artacak. Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 oranında arttı. Buna göre memur maaşları, emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Emeklilik dilekçesini verirken emekli aylığı ve maaşlara yapılan dönemsel artışlar büyük önem taşıyor. Dilekçenin verildiği tarih hem emeklilik gelirini hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Emekli aylığı başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, temmuzda yapılacak artış dilekçe haziranda verilse de aylığa yansıyor. Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor.KAMUDAN bu yıl emekli olanlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ikramiyede meydana gelecek artıştan yararlanamayacak. Yasaya göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.EMEKLİ ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de haziranın son haftası yatırılması planlanıyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. Yaşlılık aylığı, SGK'dan emekli aylığı, gaziler, şehit yakınları, güvenlik korucuları, vazife malullüğü aylığı, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar da ikramiye alabiliyor.