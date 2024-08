Hedef yıl sonuna kadar 1 milyon kadın istihdamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş-Pozitif projesiyle bugüne kadar 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladıklarını, hedefin yıl sonuna kadar 1 milyon kadın istihdamı olduğunu söyledi. Sivas'ta düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı"nda konuşan Işıkhan, bakanlık olarak istihdamın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı. Işıkhan, "Kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için bu konuya hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor, 7'den 70'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bilindiği gibi çalışma hayatında kayıtdışılık en büyük problemlerimizden biri. Kayıtdışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Bu projeyle inşallah bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.Kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret etiklerini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti: "Özellikle kadın istihdamı, istihdam politikalarımızın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Kadın istihdamı, sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklere kavuşma noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor. Çünkü hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, kadın-erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkânı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Bu sebeple geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var."Tarihte şanlı zaferlerin ve büyük başarıların kadınların büyük fedakarlıkları sayesinde gerçekleştiğini aktaran Işıkhan, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağına dikkati çekti. Işıkhan, bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Işıkhan, projeyi, duyurmak üzere yedi bölgenin tamamını kapsayacak şekilde il il gezerek anlattıklarını belirtti.