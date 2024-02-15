Hedefe ulaşmak için yasal düzenleme yapılıyor

Öncekigün turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemelerin görüşüldüğü TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde 2028'de 100 milyar dolarlık gelire ulaşma hedefi olduğunu açıkladı. Turizm hedeflerine ulaşmak için önemli yasal düzenlemeler yapıldığına işaret eden Alpaslan, "Türkiye özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra turizmde çok ciddi sıçrama yaşadı, dünyada en iddialı ülkelerden biri oldu. Turizmde en fazla gelir elde eden 6'ncı ülkeyiz. 2028'de 100 milyar dolarlık gelire ulaşma hedefimiz var" ifadesini kullandı. Alpaslan, 2018'de kişi başı ortalama gecelik harcamanın 67 dolardan bugün 100 dolarlara çıktığını, 57 milyon turistle 55 milyar dolara yakın turizm geliri elde edildiğini belirtti. Alpaslan, "Dünyada turizmde en iddialı ülkelerdeniz. Seyahat Acentaları Yasası'nda da köklü değişiklikler yapmak istiyoruz" dedi.