Hedefimiz global marka olmak

ELEKTRIKLI ev aletleri markası Arzum, 55'inci yılını 55 farklı tasarımcıyla gerçekleştirdiği sergi ile kutladı. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Şimdi 55 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla ikinci 55 yıllık yolculuğumuza başlama zamanı. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin merkezine global marka olmayı koyduk" dedi. Murat Kolbaşı, şunları anlattı: "Bugün altı farklı ürün kategorisinde 650 ürünümüzle sadece Türkiye'de değil dünyada da tercih edilen, milyonlarca kişinin evinde, ofisinde kullanılan bir marka haline geldik."