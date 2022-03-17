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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacak

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacak

Turizmci Nilgün Gökser, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün turistler için öncelikli geçiş noktası olacağını belirterek, “Köprü, biz turizmcilerin hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacak” dedi

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırıcımlar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün turizme yapacağı katkıya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yol olmadan turizm olmaz" diyen ÇATOD Başkanı Gökser, "Yollar, köprüler, havaalanları ulaşımı kolaylaştırır ve mümkün kılar. Bu sebeple ulaşım turizmin önemli bir parçasıdır. Hem iç hem de dış turizm için çok önemli gördüğümüz uluslararası ölçekte bir mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü şehre ulaşımı 1 saatten 6 dakikaya indirecek. Yaz aylarında uzun bekleme sürelerini düşünürsek projenin önemini biraz daha iyi anlayabiliriz. Öncelikli pazarlarımızdan biri olan Balkan coğrafyasından gelen misafirlerimiz için bu köprü öncelikli geçiş noktası olacak ve biz turizmcilerin hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Çanakkale'nin son yıllarda Marmara Bölgesinin en hızlı gelişen kentlerinden bir olduğunu kaydeden Gökser, "Bunda büyük yatırımlar almasının etkisi çok büyük. Bu büyük yatırımlar arasında, Troya Müzesi var. Bir diğer değerli proje de "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı"mızdır. 12 savaş batığı ve 2 doğal resifle 14 ayrı dalış noktasında 106 yıl öncesine götüren gizemli bir dalış serüveni sağlamaktadır. Milli bir değerimiz olan Gelibolu yarımadası, şehitlikleri ile iç turizm için de vazgeçilmez bir seyahat noktasıdır Çanakkale. Tüm bu değerlere ulaşımı kolaylaştıracak olan 1915 Çanakkale Köprüsü sürdürülebilir turizm adına atılan büyük adımlardan biridir" dedi.



TURİZME CAN KATACAK
SİMGELERIN köprüsü olarak literatüre geçen ve iki kıtayı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dokunduğu alanların başında turizm sektörü geliyor. Boğazı geçiş kolaylığı ile olumsuz birçok unsuru bertaraf eden bu büyük eser, turizm sektörüne kentin ulaşılabilirliği anlamında farklı bir hareket getirecek. Yerli ve yabancı turistlerin seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kentteki konaklama sürelerini artıracağını kaydeden turizmciler, son üç yıl içerisinde 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Çanakkale'de turist sayısının çok daha yukarılara taşınacağını ifade etti.

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