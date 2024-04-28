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Giriş Tarihi: 28.4.2024

Hepsiburada’da drone ile teslimat dönemi

Hepsiburada’da drone ile teslimat dönemi
Hepsiburada, ana sponsorlarından biri olduğu ve 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen SDN Summit etkinliğinde, çalışmalarını tamamladığı Drone ile Teslimat'ı ilk kez tanıttı. Test uçuşu yapılan tanıtım alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'den projeyle ilgili bilgi aldı. Proje tamamlandığında Hepsiburada üzerinden verilen siparişler dronla dakikalar içerisinde alıcısına teslim edilebilecek. Nilhan Onal Gökçetekin, en son teknolojiler için Türkiye'deki 1 numaralı adres olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
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Hepsiburada’da drone ile teslimat dönemi
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