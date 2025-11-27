Her iki kişiden biri ikinci el alıyor

sahibinden. com, KONDA Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle hazırladığı "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 28 ilde 2 bin 700 kişiyle yapılan araştırma, Türkiye'de neredeyse her iki kişiden birinin, bir yıl içinde ikinci el ürün almış veya satmış olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 45'i son bir yıl içinde ikinci el alışveriş yaptı. Gençler online, büyükler geleneksel kanalları tercih ediyor. Araştırma ikinci el pazarında en yoğun hareketliliğin cep telefonu ve aksesuarlarında olduğunu ortaya koyarken, hanelerin yüzde 46'sında en az bir kategoriye ait ikinci el eşya yer alıyor. En yaygın kategoriler yüzde 43 ile elektronik, yüzde 38 ile mobilya ve yüzde 36 ile giyim-ayakkabı olarak sıralanıyor.